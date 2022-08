Publizist und früherer "Zeit"-Herausgeber Theo Sommer ist tot

Theo Sommer ist tot. Der Journalist und frühere Herausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit" starb am Montag in Hamburg.

Der frühere Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit", Theo Sommer, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 92 Jahren in Hamburg im Kreise seiner Familie, wie die "Zeit" mitteilte. "Die Kolleginnen und Kollegen der Verlagsgruppe sind in tiefer Trauer und verneigen sich vor einem großen Journalisten", hieß es in einer Erklärung.