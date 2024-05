Wer bestimmt, was im Grundgesetz steht?

Das Grundgesetz schützt Freiheit und Demokratie, es regelt unser Zusammenleben. Doch wer entscheidet, was sich darin ändert und wann?

Das Grundgesetz ist als Verfassung Deutschlands fundamental, kein anderes Gesetz darf dagegen verstoßen. Die derzeit 146 Artikel bilden die wichtigsten Regeln für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland. Damals wie heute bestimmt nicht eine einzelne Person oder Institution Gesetzestexte, vielmehr sind diese das Ergebnis eines langwierigen politischen Prozesses, an dem verschiedene Akteure beteiligt sind.

Entwicklung im Parlamentarischen Rat

Bürger können mitgestalten

Nach seiner Verabschiedung war und ist das Grundgesetz kein statisches Dokument. Um gesellschaftlichen Entwicklungen gerecht zu werden, kann es neu interpretiert und angepasst werden. In Artikel 79 im Grundgesetz heißt es: "Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt." Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat Voraussetzung.

Unzulässig sind nach Artikel 79 Absatz 3 Änderungen an den in Artikel 1 und 20 niedergelegten Grundsätzen. Artikel 1 garantiert die Menschenwürde, Artikel 20 beschreibt Staatsprinzipien wie Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat. Auch die Gliederung des Bundes in Länder und die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung ist unabänderbar.