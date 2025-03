Aktualisiert am 05.03.2025 - 08:37 Uhr

Nonnen in Köln: Die Religionsfreiheit ist ein unveränderlicher Artikel im Grundgesetz. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt)

Das deutsche Grundgesetz ist nicht nur ein rechtliches Dokument, sondern ein Grundpfeiler unserer Demokratie und Rechtsordnung. In ihm sind die grundlegenden Prinzipien und Werte verankert, die unser Zusammenleben als Gesellschaft definieren. Um gesellschaftlichen Entwicklungen gerecht zu werden, wird es stetig neu interpretiert und angepasst. Es gibt jedoch unveränderliche Artikel, die für alle Ewigkeit gelten.

Ein Blick auf das Grundgesetz offenbart eine Reihe von Paragrafen, die als unantastbare Grundprinzipien gelten und die Kernwerte unserer Gesellschaft widerspiegeln. Festgehalten ist die sogenannte Ewigkeitsklausel in Artikel 79, Absatz 3. Dort heißt es: "Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig."