Zerstörung der Krim-Brücke wäre nicht nur ein Symbol

Nach der russischen Vollinvasion im Februar 2022 hatte die Brücke große militärische Bedeutung für den Kreml, weil sie die einzige Zugverbindung von russischem Territorium in den besetzten Süden der Ukraine darstellte. Über die Krim-Brücke brachte Russland nicht nur Soldaten an die Front, sondern auch große Mengen Treibstoff, Waffen und Munition. Doch nach dem schweren Angriff im Oktober 2022 hat sie an militärischer Bedeutung verloren.

So nahm Russland im August 2024 eine neue Bahnlinie in Betrieb, die von Rostow am Don im Süden Russlands über das zerstörte Mariupol bis in den Norden der Krim führt. Diese Bahnstrecke ist inzwischen die Hauptversorgungslinie für die russischen Besatzer im Süden der Ukraine. Ganz unbedeutend ist die Kertschbrücke für Putins Truppen gleichwohl nicht. "Sie wird nicht mehr für den Transport von Munition und Treibstoff genutzt, sondern für den Transport von Personal, Lebensmitteln, Wasser und Ersatzteilen – also von Dingen, die nicht explodieren", erklärt der Militärexperte Pawlo Naroschny ukrinform.