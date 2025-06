Fragwürdige Methoden bei der Beschaffung von Masken in der Pandemie kosten den Bund voraussichtlich Milliarden Euro. Der unter Verschluss gehaltene Bericht der Sonderermittlerin Margarethe Sudhof, der die Vorgänge untersuchen soll, liegt "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR in Auszügen vor.

Spahn wurde offenbar auf Risiken hingewiesen

Der Vertrag mit der Firma Fiege sei dem Bericht zufolge "ohne Teilnahmewettbewerb" geschlossen und umfasste Leistungen in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro, schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Der Kontakt zu Fiege sei "durch den damaligen Gesundheitsminister zur Verfügung gestellt worden", so habe es ein Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium (BMG) gegenüber der Sonderermittlerin erklärt.

Der Bericht halte zudem fest, dass Logistikaufgaben "aus guten Gründen" eigentlich in der Zuständigkeit des Innenministeriums liegen und das Gesundheitsministerium nicht über die entsprechende "Sachkompetenz" verfüge. So habe das Innenministerium am 24. März 2020 das Gesundheitsministerium "erneut über die Risiken der zwischenzeitlich beauftragten Fa. Fiege hingewiesen".

Spahn reagiert nicht auf Nachfragen

Schon früher hatte Spahn sein damaliges Handeln öffentlich gerechtfertigt: So verwies er auf die große Not, die damals geherrscht habe. "Unsere Leitlinie damals war 'Besser haben als brauchen'". Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte Spahns Büro ebenfalls 2024 mitgeteilt, dass Fiege als "erfahrener Anbieter in der Gesundheitslogistik frühzeitig ein speziell auf kritische Konsumgüter zugeschnittenes Logistikkonzept veröffentlichte und in der damaligen Notsituation zur sofortigen Umsetzung bereit war".