So sei der alte Name nicht mehr "zeitgemäß", begründet die Stadt die Umbenennung in einer Pressemitteilung. "Der bequeme, Zuckerstücke vernichtende Elefant" sei "nicht mehr vereinbar mit der Konzeption". Zudem hätten sich die Heldenfiguren der Kinder verändert. Demnach kennen einige Kinder "den gemütlichen Elefanten nur aus Erzählungen ihrer Eltern".

Autorin: "Find's einfach ein bisserl lächerlich"

Sie hinterfragte dabei auch, weshalb dieser Vorgang ausgerechnet in Bautzen stattfinde: "Dass ausgerechnet in meiner Meinung nach politisch fragwürdigen Ecken von Deutschland Zuckerstückchen wichtiger sind als moralische Werte, das spricht schon Bände." Bautzen liegt in Sachsen. Laut aktuellen Umfragen wird die AfD bei der Landtagswahl am 1. September stärkste Kraft.