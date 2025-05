Wildberger hat keine Kettensäge

Einer wie Wildberger weiß, wie man das ändert. Nicht wie Elon Musk , machen Sie sich keine Sorgen oder keine Hoffnung, je nachdem. Wildberger ist keiner, der dem Staat mit der Kettensäge zu Leibe rückt. Er wird keinen Kulturkampf gegen die öffentliche Verwaltung führen. Er wird nicht im Auftrag seines Herrn die Entwicklungshilfe abschaffen oder alle politischen Gegner aus dem Staatsdienst entfernen. Wildberger ist kein Abbruchunternehmer, sondern ein Modernisierer. Transformation, Veränderungsprozesse, Technologie und Geschwindigkeit, das werden seine Schlüsselwörter sein. So redet man in seinen Kreisen.

Wissen allein reicht nicht

Der Mann hat einige Jahre in Melbourne verbracht, bei Telstra, das ist die australische Telekom. Ein Hightech-Unternehmen, sehr erfolgreich. Am anderen Ende der Welt hat er eine andere Mentalität kennengelernt. Weniger Klagen, weniger Status-quo, mehr Lust auf Neues, eine Gesellschaft mit mehr Dynamik. Volker Wissing, der bei Scholz für die Digitalisierung zuständig war, hatte vor dem Ministeramt berufliche Stationen in Zweibrücken und Landau in der Pfalz. Nichts gegen die deutsche Provinz. Aber internationale Erfahrung kann in einem bundespolitischen Spitzenamt ganz sicher nicht schaden.