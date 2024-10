Wie können Bürger stärker in demokratische Prozesse einbezogen werden? Diese Frage stellt sich Experten und Politikern zunehmend. Die Antwort lautet immer öfter: mithilfe von Bürgerräten. So spricht sich Bundeskanzler Olaf Scholz zum Beispiel dafür aus, einen Bürgerrat zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie einzusetzen.

Auch die Wehrbeauftragte Eva Högl ist eine Befürworterin. Sie fordert einen Bürgerrat , um die Einführung einer Dienstpflicht zu erörtern. Für den Soziologen Steffen Mau könnten Bürgerräte sogar ein "Antidot gegen politische Entfremdung und Parteienverdrossenheit" sein. Bei t-online-Lesern kommt das Instrument unterschiedlich an.

"Nur ein Feigenblatt für die Demokratie"

"Wieso sollten wir Bürgerräte benötigen? Es gibt doch überall Ortsvereine, in denen sich Bürger engagieren können", sagt Horst Unterstab. "Die Einrichtung von Bürgerräten finde ich sehr gut und wichtig. Ich würde gerne bei wichtigen Themen in so einem Forum mitwirken", äußert sich hingegen Claudia Hellpap.