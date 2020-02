Hitler-Attentäter herausgeschnitten

MDR retuschiert Foto von Anti-Nazi-Demo – Kritik

17.02.2020, 10:36 Uhr | küp

Protestplakat bei Anti-Nazi-Demo in Dresden: Der MDR löste mit seiner Berichtererstattung Kritik aus. (Quelle: Matthias Rietschel/Reuters)

In Dresden haben Tausende gegen einen Nazi-Aufmarsch demonstriert, auch mit einem Bild des Hitler-Attentäters Georg Elser. Der MDR retuschierte das Foto – und lieferte später eine dürftige Erklärung.

Der MDR Sachsen hat mit seiner Berichterstattung über eine Anti-Nazi-Demo am Samstag in Dresden Kritik ausgelöst. In einem TV-Beitrag für den "Sachsenspiegel" war das Bild von Hitler-Attentäter Georg Elser von einem Protestplakat retuschiert worden – ohne redaktionellen Hinweis.

Zuschauer bemerkten den Vorgang und baten auf Twitter um eine Erklärung. Die MDR-Redaktion entschuldigte sich daraufhin mehrfach und gab an, ein Grafiker habe Elsers Konterfei ohne Rücksprache mit der Redaktion retuschiert, damit das Foto in den "dafür vorgesehenen Rahmen" passe. Man bedauere den Fehler besonders, weil man sehr ausführlich über die Demonstrationen in Dresden berichtet und "damit auch ein Bild eines weltoffenen Dresden transportiert" habe.

Wir bitten nochmals um Entschuldigung für das bearbeitete Foto in unserer Sendung gestern. Und so ist es entstanden: Die Grafik sollte ein allgemeines Hintergrundbild für die Moderationen zum Demonstrationsgeschehen in Dresden finden. (1/5) — MDR SACHSEN (@MDR_SN) February 16, 2020

Twitter-Nutzer unzufrieden mit MDR-Stellungnahme

Wirklich zufrieden gaben sich die Twitter-Nutzer mit dieser Erklärung allerdings nicht: "Danke für das Statement", schrieb zum Beispiel Nutzer Vincent. "Mich würde aber wirklich interessieren, wie man bei der Bildbearbeitung (mehr als Zuschneiden war da ja wohl nicht), 'aus Versehen' eine ganz bestimmte Stelle weiß färbt, und so den Inhalt verändert."

Das Video der Sendung mit dem retuschierten Bild ist weiterhin ohne Hinweis auf der Website des MDR abrufbar. In einer Bilderstrecke auf der selben Seite ist das Bild dagegen mit dem Konterfei Elsers zu sehen.

1.000 Neonazis demonstrieren in Dresden

Aus Anlass des 75. Jahrestages der Luftangriffe auf Dresden im 2. Weltkrieg waren am Samstag rund 1.000 Neonazis in der sächsischen Landeshauptstadt aufmarschiert, mehr als doppelt so viele Demonstranten sollen sich ihnen entgegengestellt haben.

Georg Elser war einer der wichtigsten Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime in Deutschland. Am 8. November 1939 versuchte der Schreiner aus dem schwäbischen Königsbronn, Adolf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller mit einer selbstgebauten Bombe zu töten. Das Attentat misslang, Elser wurde gefasst und am 9. April 1945 im KZ Dachau ermordet.