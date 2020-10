Rassismus-Debatte

Gemeinde verbannt Heilige Drei Könige aus Krippe

07.10.2020, 17:52 Uhr | dpa

Weihnachtskrippe: In einer Ulmer Kirche werden die Heiligen Drei Könige in diesem Jahr fehlen (Symbolbild). (Quelle: imagabroker/imago images)

Eine Kirchengemeinde wird die Heiligen Drei Könige nicht in die Weihnachtskrippe stellen. Der Grund ist die Darstellung des Melchior. Der Dekan will damit auf die anhaltende Rassismus-Debatte reagieren.

Die evangelische Münstergemeinde in Ulm wird die Heiligen Drei Könige aus ihrer Weihnachtskrippe entfernen. Die drei Figuren, darunter der Melchior mit schwarzer Hautfarbe, sollen in diesem Jahr nicht gezeigt werden, sagte Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. Die Gemeinde reagiere damit auch auf die Rassismus-Debatte in Deutschland.

"Die Holzfigur des Melchior ist etwa mit seinen dicken Lippen und der unförmigen Statur aus heutiger Sicht eindeutig als rassistisch anzusehen", sagte Gohl. Dies könne und wolle die Gemeinde so nicht stehen lassen. Stattdessen soll in diesem Jahr die Weihnachtsgeschichte nach Lukas erzählt werden, in der die Heiligen Drei Könige nicht vorkommen.

Mit der Entscheidung möchte die Gemeinde auch einer möglichen Debatte während der Feiertage vorgreifen. Das diesjährige Weihnachten solle nicht von einer Debatte um die Krippenfiguren bestimmt werden. Eine endgültige Entscheidung zum Umgang mit der Figur des Melchior wolle die Gemeinde "in aller Ruhe" im neuen Jahr treffen, so Gohl.