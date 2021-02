MEINUNGMail an die Redaktion

"Die Politik handelt nur Zahlen ab, aber es geht um Menschen"

02.02.2021, 13:28 Uhr | t-online, mw, cj

Nach einem Jahr Pandemie ist zwar endlich ein Impfstoff da, doch die mangelnde Verfügbarkeit sorgt für neue Probleme. Ein t-online-Leser kritisiert die Knappheit an Impfstoff in Deutschland und wirft den Politikern zu viel vor, zu viel zu reden statt zu handeln.

Wir fragen unsere Leser regelmäßig, welche Themen sie momentan besonders beschäftigen und bitten sie, auf die Berichterstattung von t-online zu reagieren. In Lesermails an die Redaktion formulieren sie ihre Gedanken, die sie publik machen wollen. Hier eine Auswahl:

02. Februar 2021: t-online-Leser sahorn über die Bereitstellung des Impfstoffs – "Was nutzen Impfzentren, wenn diese nicht genutzt werden"

"Ich finde, es ist ein Unding, dass es so wenig Impfstoff in Deutschland gibt. Hier in Niedersachsen ist es am schlimmsten. Im Nachbarkreis galoppieren die Infizierten- und Todeszahlen davon. Die Politik handelt nur Zahlen ab, aber es geht um Menschen. Es geht um das Liebste, was aus Familien gerissen wird. Und was hören wir? Immer die gleichen Phrasen. Hier im Landkreis gibt es nicht einmal ein Impfzentrum. Wir fühlen uns abgehängt und der Unmut steigt. Es sind viele Altenheime noch nicht einmal mit Impfen an der Reihe gewesen. Insgesamt wurden hier gerade einmal 610 Menschen geimpft. Da kann man sich ausrechnen, wann man selber an die Reihe kommt, einfach niederschmetternd.



Wenn Deutschland so weitermacht, sind wir die Letzten, die mit der Impfaktion durch sind, und die Einwohnerzahl wird einen deutlichen Knick nach unten machen. Da kann man den Unmut vieler Menschen verstehen und die Wut, die sich gerade jetzt überall breitmacht. Die Reden, die gestern nach dem Impfgipfel gehalten wurden, hätten die Politiker sich lieber erspart. Sie tragen nicht gerade zur Verbesserung der Situation bei. Was nutzen seit Mitte Dezember bereitstehende Impfzentren, wenn diese nicht genutzt werden."

28.01.2021: t-online-Leser Ralf Krause über zukünftige Probleme durch die Pandemie – "Die Kosten werden unsere Enkel tragen müssen"

"Die Staaten dieser Welt kämpfen im Moment gegen ein kurzfristiges Problem. Die Pandemie wird uns als Spezies nicht gefährden. Die Staaten geben Milliarden für Hilfsprogramme und Impfstoffe aus. Die Kosten werden unsere Enkel tragen müssen. Es mag sarkastisch und empathielos klingen, aber wie werden die vielleicht fünf Millionen Toten durch die Corona-Pandemie im Vergleich zu den durch die Klimaänderungen verursachten Folgen wirken? Stellt uns das als Spezies nicht vor wesentlich wichtigere und größere Herausforderungen?



Ich frage mich, warum die Weltgemeinschaft nicht genauso mit dem Problem der Klimaerwärmung wie mit dem der aktuellen Pandemie umgeht. Die Klimaerwärmung stellt uns als Spezies vor die Wahl, uns zu ändern, oder mit offenen Augen in die Katastrophe zu gehen. Die Wissenschaft warnt seit Langem und zeigt uns deutlich, welche Folgen die Klimaerwärmung haben wird. Jedoch sind die Regierungen dieser Welt nicht in der Lage, oder bereit, hier wirklich einschneidende Maßnahmen und Änderung durchzuführen. Stattdessen wird aus wirtschaftlichen Interessen um jeden Beschluss gefeilscht. Wenn der Mensch nicht endlich begreift, dass er an dem Ast sägt, auf dem er sitzt, wird unsere Zivilisation, so wie wir sie kennen, in absehbarer Zeit nicht mehr existenzfähig sein."

