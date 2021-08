"Herausragende Führungsrolle"

WHO ehrt Merkel wegen Einsatzes für Gesundheit

30.08.2021, 17:27 Uhr | t-online, law

Die Weltgesundheitsorganisation WHO will am Donnerstag in Berlin ihr neues Pandemievorsorgezentrum feiern. Dabei soll auch Bundeskanzlerin Merkel eine überraschende Rolle spielen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeichnet Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihr Engagement für die globale Gesundheit aus. Um Details macht die WHO aber noch ein Geheimnis – Merkel soll überrascht werden.



Eine Sprecherin verriet t-online: Entschieden wurde "von der WHO", Merkel zu ehren. Damit solle die "herausragende Führungsrolle im Bereich der globalen öffentlichen Gesundheit" gewürdigt werden. "Merkel hat Public Health auf den Radar des globalen politischen Diskurses und Handelns gebracht", so die Sprecherin.



Einen Einfluss hatte dabei offenbar auch Deutschlands Rolle in der Corona-Pandemie. Deutschland habe sich "in den vergangenen Monaten und Jahren stark für die globale öffentliche Gesundheit und für die WHO eingesetzt", so die Sprecherin. Wie die Ehrung aussehen und was Merkel erhalten wird, ließ die WHO noch offen.

Hub in Berlin soll bei Entdeckung von Pandemien helfen



Es wird aber ein Heimspiel für die Bundeskanzlerin sein. Vorgesehen ist der Akt bei der Eröffnung des internationalen Pandemievorsorgezentrums der Weltgesundheitsorganisation, des "WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence". Dabei sprechen unter anderem Merkel, WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.



Das WHO Hub mit Sitz in Berlin soll helfen, zukünftige Pandemieausbrüche frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Mit dem Hub sollen Instrumente und Daten erstellt werden, die weltweit beim Erkennen von Pandemie- und Epidemierisiken und bei der Reaktion eingesetzt werden sollen.



Deutschland spielt dabei nicht nur als Sitz eine Rolle: Partner des Hubs ist unter anderem die Charité. Mitorganisator der Eröffnung ist das World Health Summit, eine der weltweit führenden Global-Health-Konferenzen, die jedes Jahr in Berlin stattfindet. Und Schirmherrin ist seit der Premiere: die Bundeskanzlerin.

Merkel hatte mehrfach betont, dass sich die Pandemie nur weltweit besiegen lassen. Beim jüngsten G7-Treffen hatte sie verkündet, dass die G7-Staaten ärmeren Ländern bis Ende nächsten Jahres mit 2,3 Milliarden Impfdosen helfen werden.