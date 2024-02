"Wir verlieren einen der ganz Großen. Von Frankfurt nach Paris hat niemand so sehr unseren Blick auf die deutsch-französische Versöhnung geprägt wie er", schrieb Cornelia Woll, Präsidentin der Hertie School in Berlin , im Onlinedienst X (vormals Twitter). Der französische Botschafter in Berlin, François Delattre, schrieb: "Alle Akteure der deutsch-französischen Freundschaft fühlen sich heute verwaist." Grosser sei ein "anspruchsvoller Pionier" der Beziehungen der beiden Länder gewesen.

Ein scharfer Beobachter, der Kritik offen äußerte

Grosser wurde am 1. Februar 1925 in Frankfurt am Main geboren. Im Jahr 1933 emigrierte er mit seiner Familie jüdischer Herkunft nach Frankreich, vier Jahre später nahm er die französische Staatsangehörigkeit an. Später konvertierte Grosser zum Katholizismus.