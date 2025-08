In der Weimarer Republik (1918-1933) wurde er von rechtskonservativen Kreisen hofiert. 1933 ernannte er Adolf Hitler zum Reichskanzler. Angeblich verließ sich der Hochbetagte auf die Einschätzung seines Beraters Franz von Papen, der erklärt haben soll: "In sechs Wochen haben wir Hitler so in die Ecke gedrängt, dass er quietscht."