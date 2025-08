Offener Brief an Merz spaltet Leserschaft "Mir fehlt jedes Verständnis"

02.08.2025

Heike Makatsch (l.) und Jessica Schwarz bei der Premiere eines Kinofilms (Archivbild): Die beiden Schauspielerinnen sind zwei von 200 Prominenten, die einen offenen Brief an Bundeskanzler Merz richteten. (Quelle: Sebastian Gabsch / IMAGO / Future Image)

In einem offenen Brief an Friedrich Merz fordern 200 Prominente Sanktionen gegen Israel. Von vielen Lesern erhalten sie dafür Zuspruch, manche äußern jedoch Unverständnis.

Am Donnerstag wandten sich 200 Prominente in einem offenen Brief an Friedrich Merz. Die bloße Kritik an Israel reiche ihrer Ansicht nach nicht aus, die Bundesregierung müsse das Land sanktionieren. "Auch wir verurteilen die grauenvollen Verbrechen der Hamas aufs Schärfste. Aber kein Verbrechen legitimiert es, Millionen von unschuldigen Menschen auf brutalste Weise kollektiv zu bestrafen", heißt es in dem Schreiben, in dem etwa ein Ende von Waffenlieferungen gefordert wird.

Viele t-online-Leser bekunden in Zuschriften ihre Unterstützung für den Appell, den unter anderem der Moderator Joko Winderscheidt, die Schauspielerin Heike Makatsch, der Musiker Max Giesinger und die Komikerin Carolin Kebekus unterzeichnet hatten. Andere kritisieren das Schreiben dagegen.

"Der Brief hätte früher kommen müssen"

Michael und Jutta Ott schreiben: "Wir stimmen den Prominenten voll und ganz zu und hoffen, dass Herr Merz ihrem Ratschlag folgt. Er kann nicht Israel Waffen liefern, während in Gaza gleichzeitig unschuldige Menschen getötet werden oder verhungern. Das ist unmenschlich."

Frank Helmenstein entgegnet mit der rhetorischen Frage: "Von den Kulturschaffenden will ich wissen: Wo bleibt der Appell an die Hamas, den menschenverachtenden Missbrauch der eigenen Bevölkerung sofort zu stoppen und endlich alle israelischen Geiseln freizulassen?"

Burkhard Wilke mailt: "Ich habe volles Verständnis für diesen Brief. Er hätte schon weit vorher geschrieben werden müssen." Der t-online-Leser wirft der israelischen Regierung Kriegsverbrechen vor, die nichts mehr mit Verteidigung zu tun hätten. "Das ist unerträglich und nicht mehr hinnehmbar."

"Die Forderung an Merz ist richtig und wichtig"

"Die Forderung an Herrn Merz ist richtig und wichtig", meint Karin Wichert. "Die Gesellschaft muss hinsehen, was in Gaza passiert: unschuldige Kinder verhungern. Was Unrecht ist, muss angesprochen werden. Man darf nicht schweigen und wegsehen."

"Trotz allem Leid, was dort geschieht: Die Bösen sind nicht die Israelis, sondern die Hamas und ihre Helfer verursachen das Leid", meint Jürgen Müller, der über die Prominenten spottet: "Hauptsache, man hat sich mal wieder medienwirksam inszeniert. Diese von sich eingenommenen Kulturschaffenden sollten nicht nur Briefe schreiben, sondern selbst Hand anlegen."

Franz Voltenauer äußert: "Den offenen Brief an Bundeskanzler Merz unterstütze ich völlig. Es ist an der Zeit, dass sich die deutsche Bundesregierung klar und deutlich gegen den israelischen Premier positioniert. Sonst macht sie sich mitschuldig am Leiden und Sterben so vieler unschuldiger Menschen. Stellung zu beziehen, richtet sich nicht gegen das israelische Volk; es geht darum, Netanjahu in die Schranken zu weisen."

