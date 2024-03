Schauspieler Fritz Wepper ist tot

Aktualisiert am 25.03.2024 - 12:08 Uhr

Trauer um Fritz Wepper . Jahrelang hatte der Schauspieler immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Krebs, Tumor, Corona, Blutvergiftung . Zuletzt befand sich der Mime in einem Hospiz in Oberbayern .

Wie die "Bild" berichtet, galt Fritz Wepper als austherapiert, die Medikamente schlugen nicht mehr an. In der Pflegeeinrichtung wurde die Filmlegende bis zu ihrem Tod begleitet und versorgt. Jetzt ist der Schauspieler der Zeitung zufolge im Alter von 82 Jahren gestorben. "Fritz ist friedlich eingeschlafen", bestätigte seine Frau Susanne Kellermann.

Träume von Hollywood zerschlugen sich, berühmt wurde Wepper dennoch, vor allem mit zwei Rollen: Als Kommissars-Assistent Harry Klein in der ZDF-Krimiserie "Derrick" und als intriganter Bürgermeister Wolfgang Wöller in der ARD-Serie "Um Himmels Willen", die am 15. Juni 2021 nach rund 20 Jahren endete.