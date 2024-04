Gerade erst wurde die Cannabis-Legalisierung beschlossen, da will die Regierung schon wieder nachbessern. Unter anderem will sie strenger bei den Anbauflächen werden.

Die Bundesregierung will das Cannabis-Gesetz einem Bericht zufolge nachträglich verschärfen. Nach einem Gesetzesentwurf, aus dem die "Augsburger Allgemeine" am Samstag zitierte, will die Koalition insbesondere das Entstehen gewerblicher Strukturen beim Anbau verhindern. So sollten etwa nicht mehrere Anbauvereine Plantagen am selben Ort oder im selben Gebäude betreiben können.