Kandidiert für Bundestagswahl Aiwanger will Bundeswirtschaftsminister werden Von afp 20.04.2024 - 14:41 Uhr Lesedauer: 1 Min. Hubert Aiwanger: Der Parteivorsitzende der Freien Wähler will in die Bundespolitik. (Quelle: Harald Tittel/dpa/dpa) Kopiert News folgen

In Bayern genießt er eine hohe Popularität, auch wenn er umstritten ist. Nun will Freie-Wähler-Chef Aiwanger in die Bundespolitik und hat schon einen Posten im Auge.

Der bayerische Wirtschaftsminister und Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, strebt in die Bundespolitik. Er wolle sich im Herbst als Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl aufstellen lassen, sagte Aiwanger dem Deutschlandradio am Samstag. Demnach sieht der Niederbayer sich im Fall einer Regierungsbeteiligung in Berlin am ehesten im Wirtschaftsressort.

"Wenn ich in Berlin Dinge wie eine Kraftwerk-Strategie, eine bessere Politik für Biogas-Anlagen und erneuerbare Energien bis hin zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft umsetzen könnte, wäre vieles gut", sagte er in dem Interview, das am Sonntag ausgestrahlt werden soll. "Ganz ehrlich: Wenn ich das in Berlin tun dürfte, würde ich das gern tun."