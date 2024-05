Angeklagter schildert Angst vor nuklearer Eskalation

Arbeitskollege: "Das hätte ich nie von ihm gedacht"

Er sei damals in einer miserablen psychischen Verfassung gewesen, habe 18 Kilogramm abgenommen, kaum geschlafen und sei von Ängsten geplagt gewesen. Das Gericht hatte Zweifel an der genannten Motivation geäußert. Es sei für den Angeklagten offenbar leichter gewesen, sein Land zu verraten, als zum Arzt zu gehen.

"Wir hätten doch reden können"

Er habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass sich der 54-Jährige damals in einer besonders schlechten psychischen Verfassung befunden habe. "Du hättest doch reden können, wir hätten doch reden können", sagte er an den Angeklagten gerichtet.

Beamte des Bundeskriminalamtes hatten den Hauptmann am 9. August in Koblenz festgenommen. Seitdem ist er in Untersuchungshaft. Der Angeklagte klagte am Montag über seine Haftbedingungen in Düsseldorf. Er sitze in Isolationshaft, habe nichts zu lesen und seine Depression werde nicht behandelt.