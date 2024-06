Olaf Scholz reist f├╝r die Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des D-Day nach Frankreich. Dass Deutsche an den Feierlichkeiten teilnehmen, war nicht immer selbstverst├Ąndlich.

Heute vor 80 Jahren, am 6. Juni 1944, landeten die Alliierten in der Normandie, um die Truppen Nazideutschlands zu vertreiben. Der Tag leitete den Sieg der Alliierten gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg ein. Mehr als 156.000 Soldaten nahmen damals an der gro├čangelegten Milit├Ąraktion teil.