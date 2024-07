Ein Großteil der Menschen in Deutschland ist unzufrieden mit der Wohnungssituation hierzulande. So empfinden es mehr als 80 Prozent der Bürger als sehr oder eher schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Besonders kompliziert ist die Lage aus Sicht der Menschen demnach in Großstädten. Das geht aus dem ersten Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung hervor, der am Mittwoch verabschiedet und vorgestellt wird und dem "Tagesspiegel" vorab vorlag.