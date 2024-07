Die deutsche Politik hat ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. 16 Jahre lang regierten CDU und CSU mit ihrer Kanzlerin und beschworen "ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben". Die SPD sitzt mit einer Unterbrechung zwischen 2009 und 2013 sogar schon seit 26 Jahren in der Bundesregierung, sie stellt Minister, Beamte und seit drei Jahren wieder den Kanzler. "Wir wollen für gute Lebensbedingungen in Stadt und Land sorgen", haben die Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag versprochen. Wohlklingende Politprosa, von der Union ebenso wie von den Sozialdemokraten. Schöne Sätze, die den Bürgern Vertrauen einflößen sollen: Die Parteien und ihre Köpfe bemühen sich stetig um gute Lebensumstände für die Menschen in Deutschland.