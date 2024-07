Nach sieben Jahren: Kohls Grab wohl noch immer nicht fertig

"Es ist ungeheuerlich, wie das Grab aussieht"

Der jüngere Sohn des Altkanzlers, Walter Kohl, hatte sich zudem mehrfach eine Umbettung seines Vaters gewünscht. In der Vergangenheit gab es Spekulationen darüber, weshalb Kohl nicht in dem Ludwigshafener Familiengrab an der Seite seiner verstorbenen ersten Ehefrau Hannelore begraben wurde. Die Grabgestaltung in Speyer sei seinem Vater unwürdig, sagte Walter Kohl laut der "Schwäbischen". Die langjährige Ehefrau Hannelore dürfe "nicht einfach weggekürzt werden" aus dem Leben von Kohl, betonte er. Es sei eine Schande, dass das Grab auch nach Jahren "einem lieblosen Provisorium" gleiche.