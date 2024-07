Aktualisiert am 31.07.2024 - 13:17 Uhr

Aktualisiert am 31.07.2024 - 13:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Landtagswahl am 1. September

Bei der Landtagswahl in Sachsen stehen am 1. September viele Parteien zur Wahl. Ab heute kann Ihnen der Wahl-O-Mat dabei helfen, vorab eine Wahlentscheidung zu treffen.

Insgesamt 19 Parteien treten mit ihren Landeslisten bei der Wahl zum Sächsischen Landtag 2024 an. Die Frage, welche dieser Parteien am ehesten Ihre Ansichten vertritt, können Sie mithilfe des Wahl-O-Mat klären. Das kostenlose Tool fragt Ihre Meinung zu unterschiedlichen Themen ab und vergleicht sie mit den Positionen der Parteien.

Was ist der Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung. Anhand von 38 Thesen können Sie Ihre Zustimmung oder Ablehnung durch Klicken auf "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen" ausdrücken. Nach Beantwortung aller Fragen erfolgt ein Abgleich Ihrer Antworten mit den Positionen der teilnehmenden Parteien. So ergibt sich ein Bild, welche der zugelassenen Parteien Ihren eigenen Interessen am nächsten kommen.