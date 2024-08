Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle wird sich einer Regierungsstudie zufolge noch Jahrzehnte dauern. Das im Standortauswahlgesetz angepeilte Jahr 2031 sei keinesfalls zu erreichen, heißt es in der Untersuchung des Öko-Instituts, die am Mittwoch beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) abrufbar war. "Selbst bei einem idealen Projektablauf muss damit gerechnet werden, dass das Verfahren erst im Jahr 2074 abgeschlossen werden kann."

Endlager sollte ab 2050 zur Verfügung stehen

Das Atomendlager sollte nach abgeschlossener Standortsuche eigentlich ab 2050 zur Verfügung stehen. Bislang lagert der hochradioaktive Abfall aus den stillgelegten AKW in Zwischenlagern, meist an AKW-Standorten, deren Genehmigungen aber vor 2050 auslaufen.

Die Standortsuche war in einem Gesetz detailliert in drei Phasen verankert worden. Dabei war man nach dem Aus für das einmal ins Auge gefasste Lager Gorleben von einer "weißen" Landkarte ausgegangen. Das heißt, theoretisch hätte überall in Deutschland ein Lager errichtet werden können.

Öko-Institut: weniger Standorte intensiver untersuchen

Proteste gab es zuletzt im Juli am Atommülllager Asse II in Niedersachsen. Regenwasser dringt in das ehemalige Bergwerk ein, die Bergung des dort gelagerten Atommülls könnte dadurch erschwert werden. Mehr dazu lesen Sie hier. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) erklärte, dass die gelagerten Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Stoffen "allerspätestens 2033" geborgen werden müssten. Als Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Abfall wird derzeit der Schacht Konrad im ehemaligen Eisenerz-Bergwerk in Salzgitter ausgebaut.