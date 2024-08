In Österreich wurde einer der vier aus einer geschlossenen Einrichtung in Bayern geflohenen Straftäter gefasst.

Einer der vier Straftäter, die aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern geflohen sind, ist gefasst worden. Nach Angaben der Polizei nahmen österreichische Einsatzkräfte den Mann am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Steiermark fest. Bei seiner Festnahme habe der Mann keinen Widerstand geleistet, er befinde sich in einer österreichischen Justizvollzugsanstalt.