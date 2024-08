Die Thüringer AfD will bei ihrer Wahlparty zur Landtagswahl am Sonntag nun gar keine Journalisten zulassen. Der stellvertretende Sprecher des AfD-Landesverbands, Torben Braga, bestätigte dies am Abend auf Anfrage als Konsequenz aus einem Urteil des Landgerichts Erfurt. Zuvor hatte der MDR berichtet. Dem Sender zufolge sollen Journalisten am Sonntagabend Partei- und Fraktionsvertreter der AfD im Thüringer Landtag interviewen können.

Das Urteil des Gerichtes zwinge die AfD "zur Absage der Veranstaltung in der bisher geplanten Form", schrieb die AfD in einer Mitteilung an die akkreditierten Journalisten. So fasse das Lokal, in dem die Wahlparty stattfinden sollte, lediglich 200 Personen. 150 Plätze seien bereits an angemeldete Gäste der Partei vergeben. Darüber hinaus haben sich laut AfD rund 150 Journalisten angemeldet. Deshalb hätten nur 50 Medienvertreter eine Zusage erhalten.