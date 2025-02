Zurück in den Traumjob Nach Wahlniederlage: Dieser Politiker wird wieder Bahnfahrer

Detlef Müller: Der SPD-Politiker wird dem Bundestag nicht mehr angehören. (Quelle: IMAGO/haertelpress)

Seit 2005 war Detlef Müller Bundestagsabgeordneter der SPD. Jetzt möchte er zu seinem anderen Traumberuf zurückkehren.

Er ist einer der Verlierer dieser Bundestagswahl: Wegen der schlechten Ergebnisse der SPD hat der Abgeordnete Detlef Müller seinen Job als Abgeordneter verloren und es nicht in den nächsten Bundestag geschafft. Wie Müller dem MDR Sachsen erklärt, hat er aber schon einen Plan für seine Zukunft: Er wird wieder in seinen "ersten Traumberuf" arbeiten, als Lokführer.

Angesprochen auf sein Aus erklärt Müller, dass Bundestagsabgeordneter erst sein zweiter Traumberuf gewesen sei – in dem seine Karriere nun abrupt geendet ist. Müller fasst das Ganze so zusammen: "Das ist Demokratie, auch wenn es vielleicht für einen persönlich bitter ist."

Nun plane er, zu seinen Wurzeln zurückzukehren – "also wirklich auf den Führerstand und fahren". Indirekt grenzt sich Müller dabei auch von anderen ehemaligen Politiker ab, die nach der Karriere gut bezahlte Beraterposten übernehmen: "Es gibt wahnsinnig viele Jobangebote hier in Berlin, wo ich in die Politikberatung einsteigen könnte oder irgendwas." Das wolle er aber gerade nicht.

Seine Lizenz ist mittlerweile verfallen

Bedingung dafür sei allerdings das Okay vom Bahnarzt und eine Erneuerung seiner Ausbildung: "Ich habe ja keine Lokführerlizenz mehr, weil ich in den vergangenen Jahren nicht die Mindestanzahl an Stunden fahren konnte." Wenn Müller diese beiden Hürden erfolgreich genommen hat, würde er wieder in seinen alten Job zurückkehren, bei der Erzgebirgsbahn.