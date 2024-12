AfD-Spitze für Trennung von Junger Alternative

Aktualisiert am 05.12.2024 - 07:31 Uhr

Die AfD will sich von ihrer Nachwuchsorganisation Junge Alternative trennen. (Archivbild) (Quelle: Thomas Frey/dpa/dpa-bilder)

Die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative agiert relativ unabhängig – zu unabhängig, findet die AfD-Spitze. Deshalb will sie sich von ihr trennen.

Schon länger gibt es in der AfD Erwägungen, eine neue Organisation nach dem Modell der Jungsozialisten (Jusos) bei der SPD zu etablieren. Es ist kein Geheimnis, dass es in der AfD-Spitze Unmut über die JA gibt. Der Verfassungsschutz hat sie als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. "Die konnten machen, was sie wollten", sagte ein hochrangiges Parteimitglied der dpa. Es gehe allerdings nicht um eine Auflösung. Dies könne die AfD gar nicht beschließen, hieß es weiter.