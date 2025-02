SPD-Chef: Bei Sicherheitslage Ideologie hinten anstellen

Aktualisiert am 14.02.2025 - 04:34 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Die SPD wendet sich nach der Gewalttat von München an alle demokratischen Parteien. Der Appell: Jetzt muss gemeinsam gehandelt werden, nicht nach Parteiinteressen.

SPD-Chef Lars Klingbeil ruft nach dem mutmaßlichen Anschlag von München alle demokratischen Parteien auf, gemeinsam für mehr Sicherheit in Deutschland zu sorgen. "Egal, ob wir uns im Wahlkampf oder in Zeiten der Regierungsbildung befinden, die demokratischen Parteien müssen bei diesen Herausforderungen zusammenarbeiten und richtige Konsequenzen ziehen, die die Sicherheitslage verbessern", sagte Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.