Donald Trump haut den Welthandel kurz und klein. Dabei verletzt er sich auch selbst. Nun gönnt er sich und der Welt eine Pause. Mehr nicht.

Ich lade Sie zu einem Gedankenspiel ein. Ein Wohlfühl-Experiment, versprochen. Also: Stellen Sie sich bitte vor, Sie hätten zu Hause einen eigenen Geldautomaten. Er steht in einer Ecke Ihres Wohnzimmers und sein Vorrat an Cash ist unerschöpflich. Egal, ob Sie den Wochenendeinkauf bezahlen müssen, ob's neue Angebote im Onlineshop gibt, ob Sie ein Auto finanzieren oder die Traumreise buchen: Sie sind immer liquide, man hofiert Sie und Ihre Familie als gute Kunden. Eine schöne Vorstellung. Aber doch eine Illusion, oder?

Ja, für Sie und mich. Für die Volkswirtschaft der USA ist das Realität. Die Amerikaner sind ein konsumfreudiges Volk. Sie kaufen Elektronik in China, Autos in Deutschland und Kaffee in Kolumbien – gern auf Pump, dafür haben sie die Kreditkarte erfunden. Unternehmen bestellen Rohstoffe und Maschinen in aller Welt. Und der Staat leistet sich jedes Jahr ein Budget, da passt unser Sondervermögen für die Infrastruktur glatt zehnmal rein. Allein das Defizit ist mehr als dreimal so hoch wie der gesamte Bundeshaushalt in Deutschland.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman".

Es ist eine schlichte Wahrheit: Die Amerikaner leben über ihre Verhältnisse. Seit Jahrzehnten. Unermüdlich weisen Ökonomen auf zwei große Risiken der Weltwirtschaft hin: das US-Handelsdefizit und das US-Budgetdefizit, die "Twin Deficits".

Wenn Sie und ich kontinuierlich mehr ausgeben als wir einnehmen, geht das schief. Erst schaut der Bankberater bedenklich drein, dann fordern die Gläubiger höhere Zinsen, dann bekommen wir keinen Kredit mehr. Und der Geldautomat streikt. Auch Staaten geht es so. Griechenland hat das bitter erfahren, als das Land 2010 seine Kredite nicht mehr bedienen konnte. Frankreich zieht zurzeit bedenkliche Blicke auf sich, Italiens Gläubiger verlangen eine Risikoprämie. Nur die USA blieben bisher völlig unbehelligt.

Eine Frage des Vertrauens

Das liegt daran, dass sie einen besonderen Geldautomaten haben. Der spuckt Dollars aus, so viel, wie sie brauchen. Auf Dollars ist die ganze Welt scharf. Wenn Afrikaner und Asiaten mit Bananen oder Computerchips handeln, wickeln sie ihre Geschäfte in Dollar ab. Wenn Türken oder Argentinier ihr Vermögen vor der Inflation schützen wollen, kaufen sie Wertpapiere, die auf Dollar lauten. Notenbanken halten Devisenreserven in Dollar. Das ist eine Frage des Vertrauens. Amerika genießt Vertrauen und ist Liebling der Anleger. Welch ein Privileg!

Und jetzt Donald Trump. Alles, was er in den vergangenen beiden Wochen angerichtet hat – mit seinen Zöllen, seinen Worten, seinem Handelskrieg – und was er mal so begründet hat, mal anders, was er dann wieder zurückgenommen hat, aber bisher nur vorübergehend, wie passt das dazu? Es gibt zwei Erklärungen.

Die erste ist sehr naheliegend. Donald Trump leugnet, dass Amerika über seine Verhältnisse lebt. Von der privilegierten Position seines Landes in der Weltwirtschaft will er nichts wissen. Für ihn wurzeln alle Probleme jenseits der Grenzen: Die anderen missbrauchen Amerika, bereichern sich auf Amerikas Kosten, betrügen Amerika. Alle anderen. Sein irrwitziger Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses: Wie Trump dort mit verkniffenem Blick, unflätig im Ton, wüst in der Sache, seine Strafen gegen 180 Länder verkündet, und wie seine Jünger auf den Klappstühlen, einer Sektengemeinde gleich, ihrem Prediger lauschen, andächtig, ergriffen, entrückt – Weltpolitik auf die bizarre Art.

So einfach ist es nicht

Das ist ungefähr so, als wenn Sie in einen Kaufrausch verfallen und hinterher Amazon, den Supermarkt, den Autohändler und Ihren Reiseveranstalter dafür beschimpfen, dass Sie so viel Geld ausgegeben haben. Verrückt. Typisch Trump? Der Mann ist eben irrational, starrsinnig, bösartig? So einfach ist es nicht.