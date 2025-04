Alles begann im Grunde damit, dass sogar die Trump-Regierung selbst von einem "Verwaltungsfehler" sprach: Im März 2025 wurde Kilmar Armando Ábrego García in den USA ohne Haftbefehl festgenommen und per Flugzeug nach El Salvador verfrachtet . Als illegaler Einwanderer war der Polizistensohn einst mit 16 Jahren vor gewalttätigen Banden aus ebendiesem Land in die USA geflohen. Inzwischen ist der 29-jährige García Vater von drei Kindern, die er mit einer Amerikanerin hat.

Rund 14 Jahren lebte er legal mit Arbeitserlaubnis und ohne Vorstrafen in Maryland, dem Nachbarbundesstaat von Washington , D.C. García erhielt sogar gerichtlichen Abschiebeschutz, weil er in seinem Heimatland gefährdet ist. Das wurde schlicht ignoriert.

Bewusste Willkür?

Öffentliche Lügen und Spott im Weißen Haus

Trumps stellvertretender Chief of Staff, der rechtsradikale Stephen Miller, und seine Justizministerin Pam Bondi logen dabei über viele Minuten hinweg. Sie bezeichneten den unschuldig im Massengefängnis einsitzenden García als Schwerverbrecher. Miller beschuldigte die anwesenden Journalisten, sie würden gefährliche Menschen am liebsten in den USA behalten wollen. Trump beschwerte sich, dass die Reporter so viel nachfragten und bezeichnete sie als "kranke Menschen". Pam Bondi behauptete zugleich, es sei letztlich die Entscheidung El Salvadors, den Mann wieder in die USA zu schicken.