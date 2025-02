Lindner: Scheide aus aktiver Politik aus

Aktualisiert am 23.02.2025 - 23:06 Uhr

Aktualisiert am 23.02.2025 - 23:06 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Für die Liberalen führt die Bundestagswahl in einen Absturz. Der Mann, der in den vergangenen Jahren alle Strippen in der Hand hatte, zieht die Konsequenzen.