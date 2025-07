Trotz prominenter Kundinnen in den vergangenen Jahrzehnten erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme, man sei zuletzt vermehrt mit "geschäftlichen Herausforderungen" konfrontiert gewesen. Im Frühjahr hatte Seraphine noch eine neue Markenstrategie verabschiedet.

Unterschiede in den Bundesländern : Hier sind die Renten am niedrigsten

Das Unternehmen wurde 2021 sogar an der Londoner Börse notiert, bevor es 2023 wieder in Privatbesitz überging. Inzwischen wurden die meisten der 95 Mitarbeitenden entlassen, und das einzige verbliebene Ladengeschäft in der Kensington High Street in London wurde geschlossen.