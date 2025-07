Trotz großer Wahlversprechen hapert es an der Wirtschaftspolitik der noch jungen Merz-Regierung. DIHK-Präsident Adrian stellt klare Forderungen.

Seiner Ansicht nach hat die aktuelle Regierung ihre wirtschaftspolitischen Ziele noch längst nicht erreicht. Der deutschen Wirtschaft würde er derzeit die Schulnote "vier" geben, so Adrian. Gleichzeitig räumte er ein, dass es sich bei den Vorhaben der schwarz-roten Koalition um ein äußerst ambitioniertes Projekt handele. Die Bundesregierung sei noch keine 100 Tage im Amt und es gebe viel zu tun, sagte der DIHK-Chef der "Bild".

Stromsteuer-Enttäuschung für Unternehmer

Adrian forderte "Änderungen am Gebäudeenergiegesetz zurückzunehmen", das "deutsche Energieeffizienzgesetz abzuschaffen" und die "Berichtspflicht für Unternehmen ersatzlos zu streichen". All das seien vertrauensbildende Maßnahmen, die den Staat keinen Cent kosten würden, so der Wirtschaftslobbyist.