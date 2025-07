Aktualisiert am 13.07.2025 - 14:42 Uhr

In Deutschland erhält jeder vierte langjährige Beitragszahler weniger als 1.300 Euro Rente monatlich. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen Regionen und Geschlechtern.

Es sind Summen, von denen es sich kaum leben lässt: In Deutschland erhält mehr als jede vierte Person mit mindestens 45 Beitragsjahren in der gesetzlichen Rentenversicherung weniger als 1.300 Euro monatlich. Im Durchschnitt liegt die Rente für diese Gruppe – insgesamt über 5,5 Millionen Menschen – bei 1.668 Euro.

Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage zur Rente in Deutschland des Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Großes Ost-West-Gefälle bei der Rente in Deutschland

Dabei besteht ein bemerkenswertes Ost-West-Gefälle bei der Rente in Deutschland. Im Westen liegt die durchschnittliche Rente nach 45 Jahren bei 1.729, im Osten bei 1.527 Euro. Die Unterschiede zwischen einzelnen Bundesländern sind auch sonst deutlich: Am meisten Rente gibt es für Rentnerinnen und Rentner in Hamburg mit 1.787 Euro, Schlusslicht ist Thüringen mit 1.491 Euro.