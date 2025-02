BKA zu Karneval: Keine konkreten Hinweise auf Anschlagspläne

Aktualisiert am 26.02.2025 - 11:48 Uhr

Aktualisiert am 26.02.2025 - 11:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Dieser Motivwagen soll beim diesjährigen Rosenmontagszug in Köln die Jecken erheitern. (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-bilder)

Am Donnerstag beginnen die Faschingsumzüge. Nach den jüngsten Anschlägen - etwa auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg und eine Demonstration in München - ist manchen Jecken und Narren mulmig zumute.