Damit behaupten sie das Gleiche wie Trump in den USA, der in unkontrollierter Migration die Wurzel allen Übels sieht. Aber das ist ausgemachter Unsinn. Rom hatte es mit kriegstüchtigen Völkern wie den Hunnen zu tun, die über Feldherren wie Attila verfügten. Das ist doch ein ziemlicher Unterschied zu den Menschen, die heute etwa in kleinen Booten die Überfahrt über das Mittemeer riskieren. Die AfD in Deutschland, der Rassemblement National in Frankreich, Donald Trump in den USA, wo man auch hinschaut, der gemeinsame Nenner nahezu aller dieser nativistischen Bewegungen besteht darin, dass sie die Einwanderung reduzieren und in einigen Fällen sogar rückgängig machen wollen. Sie sehen darin eine Bedrohung. Aber angesichts der demografischen Lage in den westlichen Ländern ist eine weitere Einwanderung – durchaus kontrolliert – unumgänglich und im Sinne der Arbeitgeber.