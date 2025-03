Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die USA frieren die Militärhilfen für die Ukraine ein. FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann erklärt, was das für Europa heißt – und wie sie zu einem neuen Sondervermögen für die Bundeswehr steht.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist dieser Tage noch gefragter als sonst: Als Verteidigungsexpertin gibt die Europaabgeordnete fast täglich Interviews zur geopolitischen Weltlage und zu den neuesten Äußerungen Donald Trumps in den USA. Und dann ist da auch noch ihre Partei, die FDP, die gerade aus dem Bundestag geflogen ist – und in deren Führung die Frontfrau der Liberalen in Brüssel künftig eine größere Rolle spielen könnte.

Loading...

Im Gespräch mit t-online plädiert Strack-Zimmermann für ein UN-Mandat zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine. Sie erklärt, warum China sich die Entwicklungen in Europa ganz genau anschaut. Und sie macht deutlich: Die FDP muss künftig für mehr als nur für Wirtschaftsliberalismus stehen.

t-online: Frau Strack-Zimmermann, US-Präsident Trump will Berichten zufolge sämtliche Ukraine-Hilfen einfrieren. Was heißt das für uns in Europa?

Marie-Agnes Strack-Zimmermann: Ich gehe davon aus, dass das Weiße Haus mit Wolodymyr Selenskyj wieder ins Gespräch kommen wird. Was auch immer passiert: Europa muss liefern!

Insgesamt scheinen die USA den Westen aufzukündigen. Wie groß ist vor diesem Hintergrund Ihre Furcht vor einem Angriff Russlands auf Europa?

Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, ich bin aber in Sorge, denn die schlimmsten Befürchtungen werden nach der ersten Regierungszeit von Trump wahr: Er reißt binnen Tagen alles ein, was seine Vorgänger über 80 Jahre mit Ende des Zweiten Weltkriegs zwischen den USA und Deutschland aufgebaut haben. Das ist erschütternd. Wir müssen der Realität jetzt ganz nüchtern ins Auge schauen und die Bedrohung durch Russland äußerst ernst nehmen. Wir in Europa befinden uns zwar nicht im Krieg, aber wir leben auch nicht mehr im Frieden.

Wie meinen Sie das?

Die Angriffe Russlands gegen den freien Westen laufen seit Jahren. Ich spreche von hybriden und Cyber-Angriffen. Russland verhindert durch Verminung der ukrainischen Getreidefelder die Ausfuhr von ausreichend Getreide. Die Ukraine ernährt 70 Millionen Menschen weltweit. Wenn die Menschen hungern, die Brotpreise ins Unermessliche steigen, werden Sie ihre Heimat verlassen müssen. Und genau das will Putin, um durch Migration Druck auf uns auszuüben. Er lässt gezielt unsere Unterwasserinfrastruktur, Kabel und Leitungen beschädigen und fordert uns immer wieder heraus, indem seine Kampfjets in unseren Luftraum eindringen, um uns zu provozieren. Abgesehen von den massiven Angriffen im Internet durch russische Trolle und Bots. Dadurch möchte er die Bevölkerung verunsichern, desinformieren und letztlich das Land ins Chaos stürzen. All das sind massive Angriffe auf uns und unsere Freiheit.

Länder wie Polen, Estland, Litauen sind hochgradig alarmiert. Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Ein echter, konventioneller Krieg aber droht nicht?

Derzeit sind die Russen stark in der Ukraine gebunden. Mittelfristig können wir konventionelle Angriffe nicht mehr ausschließen. Wir alle wünschen uns, dass die Waffen in der Ukraine schweigen. Allerdings muss es ein dauerhafter gerechter Frieden für die Ukraine sein, der nicht nur als militärische Verschnaufpause für Russland herhält, damit Putin sich auf den nächsten Angriff vorbereitet. Länder, die eine Grenze zu Russland haben, wie Polen, Estland, Lettland, Litauen und Finnland sind hochgradig alarmiert. Umso schneller müssen wir uns in Europa gemeinsam rüsten, um entsprechend abwehrbereit und resilient zu sein. Nur so wird Moskau es nicht wagen, uns anzugreifen. Deswegen müssen wir auch weiterhin die Ukraine wirtschaftlich, humanitär, mit militärischen Equipment und Waffen unterstützen. Nur aus der Stärke heraus hat die Ukraine eine Chance, zu überleben.

Vom EU-Gipfel am Donnerstag soll ein solches Signal ausgehen, der "Weckruf" sei verstanden, heißt es dieser Tage oft. Was ist Ihre Erwartung an das Treffen?