Nach Angriffen auf Neonazis – BGH entscheidet zu Lina E.

Aktualisiert am 19.03.2025 - 05:00 Uhr

Aktualisiert am 19.03.2025 - 05:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verurteilung der Linksextremistin Lina E. unter die Lupe genommen – und will heute in Karlsruhe seine Entscheidung verkünden. Wenn es nach dem Oberlandesgericht (OLG) Dresden geht, soll E. wegen mehrerer Angriffe auf tatsächliche und vermeintliche Anhänger der rechten Szene zwischen 2018 und 2020 in Sachsen und Thüringen ins Gefängnis. Die Angeklagte selbst wird zum heutigen Urteil nicht erwartet.