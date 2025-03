Aktualisiert am 25.03.2025 - 11:22 Uhr

Der frühere Vize-Verteidigungsminister der DDR, Fritz Streletz, ist tot. Der einstige Generaloberst starb am Montag im Alter von 98 Jahren nach langer schwerer Krankheit in einer Pflegeeinrichtung in Oranienburg (Brandenburg), wie der Eulenspiegel-Verlag unter Berufung auf die Familie mitteilte. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.