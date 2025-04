Alarm in NRW Schulen in Duisburg bleiben wegen Bedrohungslage zu

Polizei: Schülerinnen und Schüler müssen am Montag zuhause bleiben.

Am Montag hat die Polizei alle Gesamt- und Sekundarschulen in Duisburg gesperrt. Der Unterricht soll teilweise trotzdem stattfinden.

Wegen einer Bedrohungslage bleiben alle Gesamt- und Sekundarschulen in Duisburg am Montag geschlossen. Die Polizei Duisburg hat die Ma├čnahme am Sonntagabend auf Anfrage von "Bild" und "WAZ" best├Ątigt. Zuvor hatte die Lise-Meitner-Gesamtschule in Rheinhausen auf ihrer Website ├╝ber die Schulschlie├čung informiert. Die Mitteilung wurde mehrfach in sozialen Netzwerken geteilt.

Nach Informationen der "Bild" soll am Freitag eine Drohmail an die Beh├Ârden gegeangen sein, in der eine Gewalttat angek├╝ndigt wurde. Am Sonntag ging demnach eine weitere Mail ein, die Gewalt an mehreren Schulen androhte. Daraufhin h├Ątten die Beh├Ârden die Schlie├čung veranlasst.

Nach Angaben der "Bild" betrifft die Entscheidung mindestens 13 Schulen und mehrere tausend Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler. Anders als Gesamt- und Sekundarschulen sind die Gymnasien in Duisburg nicht betroffen.