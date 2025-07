Nikolaus Kramer (Archivbild): Der Fraktionschef der AfD in Mecklenburg-Vorpommern hatte Politiker der FPD und CDU eingeladen. (Quelle: Norbert Fellechner via www.imago-images.de/imago)

Ein Landtagsabgeordneter der CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Fest der AfD-Fraktion besucht. Wie der "Spiegel" berichtet, war Thomas Diener (CDU) beim Sommerfest der AfD anwesend, das am 4. Juli auf Seeschloss Schorssow im Landkreis Rostock stattfand. Das belegen auch Bilder, die in den sozialen Medien geteilt wurden.

Geht es nur um den Dialog?

Die Einladung von Diener ist laut AfD von Kramer persönlich ausgesprochen worden. Auf "Spiegel"-Anfrage erklärte die CDU, Diener habe "als Kreistagspräsident der Mecklenburgischen Seenplatte an der Veranstaltung teilgenommen", wie es in dem Bericht heißt. Es gebe klare Parteibeschlüsse zum Umgang mit extremistischen Kräften – auch im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern.

Experten sind besorgt über die Entwicklung

Der Fall reiht sich ein in eine Entwicklung, die Experten seit Längerem beobachten: Die vermeintlich klare Trennung zur AfD verschwimmt zunehmend – vor allem auf kommunaler Ebene. In einer im März veröffentlichten Studie dokumentierten Berliner Politikwissenschaftler mehr als 100 Fälle allein in Mecklenburg-Vorpommern, in denen CDU, FDP oder andere Parteien AfD-Anträge mittrugen. Diese Fälle stammen aus dem Zeitraum 2019 bis 2024 und betreffen Kreistage sowie kreisfreie Städte.