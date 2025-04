Tödliche Schüsse in Bad Nauheim: Polizei fasst mutmaßlichen Haupttäter

Aktualisiert am 24.04.2025 - 16:48 Uhr

Aktualisiert am 24.04.2025 - 16:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bad Nauheim: Die Spurensicherung der Polizei arbeitet an einem Tatort, nachdem zwei Männer erschossen wurden. (Quelle: Helmut Fricke/dpa)

Am Ostersamstag schockt ein brutales Verbrechen Bad Nauheim. Zwei Männer sind tot. Nun fasst die Polizei den Täter.

Am frühen Mittwochmorgen stellte sich der Mann nach intensiver Fahndung selbst bei der Polizei in Großauheim. Zuvor hatten Ermittler bereits seine Wohnung im Main-Kinzig-Kreis durchsucht. Am Donnerstag wurde Haftbefehl wegen Mordes gegen ihn erlassen.