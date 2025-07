200 Promis wenden sich mit Brief an Merz

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Unser Kolumnist macht so Sachen. Er liest zum Beispiel Zeitung. Das animiert ihn manchmal zum Nachdenken. Am Wochenende darüber, was Martin Walser, das Wetter und Jörg Kachelmann miteinander zu tun haben.

Kennen Sie das? An vielen Tagen liest man eine Zeitung, besser gesagt, man blättert oder wischt sich durch, ohne irgendwo hängenzubleiben. Legt sie enttäuscht zusammen oder das Tablet beiseite. Hätte man sich sparen können. Der ikonische Satz von Kurt Tucholsky griff an dem Tag dann nicht. Er wunderte sich bekanntlich einmal, dass immer genauso so viel passiere, wie in die Zeitung passe. Manchmal passiert eben auch weniger. Oder die Redaktion hatte einen uninspirierten Tag. Oder beides zusammen.

Loading...

Und dann gibt es Tage, an denen saugt man sich an der Ausgabe fest wie die Schmerle oder der Zwergwels am Glas des Aquariums. So ein Tag war dieser Samstag. Die Ausgabe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": Ein Feuerwerk an Esprit und Erkenntnis! Erst mal das Interview mit dem amerikanischen Top-Journalisten Michael Wolf, auf den hunderte Seiten Interview-Transkript mit Jeffrey Epstein zurückgehen. Man wird Donald Trump nie ganz verstehen. Aber nach diesem Interview ein bisschen mehr, und auch, warum er auf diesen Epstein-Akten so den Daumen draufhält. Alles sehr aufschlussreich – weshalb Auszüge des FAZ-Interviews mit Wolf zu Recht auch den Weg auf unsere Seite gefunden haben.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

Ebenso wie das Gespräch mit der neuen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Man muss ihre Positionen nicht teilen (viele teile ich indes), aber das war mal kein Politgeschwurbel, sondern Reden ohne Schalldämpfer. Auch dieses Gespräch und seine Kernaussagen schafften es in die Agenturen und auch auf unsere Seite. (Sie sehen: Hier sind Sie auch dann anständig informiert, wenn ausnahmsweise nicht wir, sondern unsere lieben Wettbewerber etwas Gutes aufgetan haben.)

Aber die wirklichen Fundstücke warteten im Feuilleton (dort stand auch das Wolf-Interview) und in der Beilage "Bilder und Zeiten". Weil es sich bei der FAZ um eine herrlich anarchistische Zeitung handelt, in der jedes Ressort einfach macht, was es will, erschienen hier und dort zwei Stücke, die ein überwölbend Draufschauender vermutlich wegen Doublettengefahr oder jedenfalls großer thematischer Nähe entzerrt hätte.

Zum einen wartete der emeritierte Literaturwissenschaftler Helmuth Kiesel (bei dem ich in Bamberg die Freude hatte zu studieren) mit einer wirklichen Sensation auf, die er seinen im Lauf der Lektüre immer mehr staunenden Lesern ganz ruhig und ohne Bohei präsentierte. Kiesel durfte in die bislang nicht bekannten Manuskript-Seiten von Martin Walser Einblick nehmen. Verhärmt hatte er sie im Nachgang zum erbitterten Streit um seine Paulskirchenrede 1998 geschrieben, neben dem eher missglückten Roman "Tod eines Kritikers", der in diesem Zusammenhang mit dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki abrechnete. In diesem Manuskript verkörpert ein Professor Wesendonk die Gegenfigur zu einem Autor namens Hans Lach (!), stellvertretend für die ganze Meute, die Walser alias Lach seinerzeit als vermeintlichen Nazi-Relativierer jagte. Über 150 Seiten, notiert von Walser auf den Rückseiten der Fahnen des "Kritikers". Verwahrt nach Walsers Tod bei einem Freund. Kiesel durfte nun lesen und davon berichten, jedoch nicht daraus zitieren. Nur so viel sei verraten: Lach hatte nichts zu lachen, er verzweifelt und wird seiner Ehre beraubt von der erbarmungslosen und "schamlosen Suada des Professors Wesendonk".

Der Fall Walser, der von einer "Ritualisierung der Schuld" und einer "Instrumentalisierung der Erinnerung" an Auschwitz gesprochen hatte, erinnert in Verlauf und Ausgang der aktuell aus dem Ruder gelaufenen Debatte um die mögliche Verfassungsrichterin Brosius-Gersdorf.

Bernd Eilert taucht wieder auf