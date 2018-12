Neue Regierung in Hessen

CDU und Grüne unterzeichnen Koalitionsvertrag

23.12.2018, 15:43 Uhr | dpa

Volker Bouffier (l.) und Tarek Al-Wazir (r.): In Hessen unterzeichneten die beiden Politiker den neuen Koalitonsvertrag zwischen CDU und Grünen. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa)

Im Oktober wurde in Hessen gewählt, jetzt verlängern CDU und Grüne ihr seit 2014 während Regierungsbündnis. In ihrem neuen Koalitionsvertrag wollen beide Parteien "Aufbruch" gewährleisten.

Die geplante Fortsetzung der schwarz-grünen Regierungskoalition in Hessen ist unter Dach und Fach. Die beiden Verhandlungsdelegationen von CDU und Grünen unterzeichneten am Sonntag im Landtag in Wiesbaden den neuen Koalitionsvertrag.

Das knapp 200 Seiten starke Werk trägt den Titel "Aufbruch im Wandel durch Haltung, Orientierung und Zusammenhalt".

Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition

Die Gremien der beiden Parteien hatten am Vortag dem Vertrag zugestimmt. Die angestrebte Koalition habe durch die Parteitage eindrucksvolle Unterstützung bekommen, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Der stellvertretende Grünen-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir sagte, der Vertag trage den Geist von "Vernunft und Leidenschaft".



Schwarz-Grün regiert seit Anfang 2014 in Hessen. Die neue Landesregierung könnte am 18. Januar 2019 bei der konstituierenden Sitzung des Landtags ins Amt kommen.