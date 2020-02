Aktuelle Leserdebatte

Gewinner oder Verlierer: Wie steht Lindner nach Thüringen da?

Der FDP-Vorstand hat Christian Lindner das Vertrauen ausgesprochen. Wie wirkt sich das Vorgehen des Parteichefs nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen auf seine Position aus? Diskutieren Sie mit!

Christian Lindner bleibt im Amt. Nachdem am Mittwoch der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich durch Stimmen der AfD in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, hatte Lindner am Freitag die Vertrauensfrage gestellt. Der Bundesvorstand der Partei hat ihm mit 33 Ja-Stimmen von insgesamt 36 abgegebenen Stimmen das Vertrauen ausgesprochen. Lindner selbst spricht von einem "sehr starken Ergebnis". Der Parteivorsitzende hatte zunächst nur sehr zögerlich auf die Ereignisse in Thüringen reagiert, sich dann aber klar für Neuwahlen ausgesprochen.

Diskutieren Sie mit! Wie hat sich die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und seine Reaktion darauf auf Christian Lindners Rolle ausgewirkt? Glauben Sie, dass seine zunächst verhaltene Reaktion ihm in seiner Position geschadet hat? Oder gehen Sie eher davon aus, dass das überstandene Vertrauensvotum ihn in seiner Rolle als Parteichef gestärkt hat? Schreiben Sie Ihre durch Argumente begründete Meinung in den Kommentarbereich.

