Krisenstab tagt

Hunderte in Fleischfabrik in Gütersloh mit Coronavirus angesteckt

17.06.2020, 13:23 Uhr | t-online.de, sth

Fleischhersteller Tönnies in Rheda-Wiedenbrück: Im Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind Hunderte Menschen auf das Coronavirus getestet worden. (Quelle: David Inderlied/dpa)

Beim Fleischhersteller Tönnies in Gütersloh haben sich 400 Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Es ist noch unklar, ob die Mitarbeiter derzeit noch krank sind oder ob nachträglich Antikörper nachgewiesen wurden. Nun tagt der Krisenstab des Landkreises.

Am Dienstag wurden 1.000 Mitarbeiter beim Fleischhersteller Tönnies auf das Coronavirus getestet. Nun sind die ersten Testergebnisse da: 400 von 500 ausgewerteten Tests sind positiv ausgefallen. Weitere 500 Ergebnisse stehen noch aus. Das bestätigte der Landkreis Gütersloh am Mittwoch.



Wie t-online.de erfuhr, hat sich um zehn Uhr morgens der Krisenstab des Landkreises versammelt. Eine Sprecherin des Landkreises sagte: "Dort muss nun das weitere Vorgehen besprochen werden.".

Am Nachmittag wollten der Kreis Gütersloh und Tönnies bei einer Pressekonferenz über das Geschehen informieren. Das NRW-Gesundheitsministerium kündigte zudem an, im Gesundheitsausschuss des Landtages ausführlich zu informieren. Am Dienstag hatte das Unternehmen von 128 positiv auf das Virus getesteten Mitarbeitern gesprochen und Maßnahmen zugesagt, die Ausbreitung einzudämmen.



Radio Gütersloh zufolge will Landrat Sven-Georg Adenauer alles dafür tun, um einen "Shutdown" zu verhindern. Dazu solle der Betrieb der Fleischerei Tönnies soweit wie möglich heruntergefahren werden, sagte Adenauer dem Sender.

Krisenstab: Betrieb erlebt jetzt die zweite Infektionswelle

Nach einem Ausbruch in einer Fleischfabrik im Kreis Coesfeld im Mai haben die Gesundheitsbehörden in NRW einen großangelegten Corona-Reihentest durchgeführt. Bei Tönnies waren zunächst nur wenige Fälle festgestellt worden. Nach Unternehmensangaben wurde allerdings bei späteren Tests ein Infektionsherd identifiziert. Obwohl alle Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne geschickt worden seien, habe es weitere Infektionen in dem Schweinefleisch-Zerlegebetrieb gegeben.

Laut Krisenstab des Landkreises erlebe Tönnies schon jetzt die zweite Welle mit mehr Erkrankungen. Bis dahin wurden rund 100 Mitarbeiter in Quarantäne geschickt, sagte ein Tönnies-Sprecher am Montag. Bislang sind in dem Unternehmen insgesamt 13.000 Corona-Tests durchgeführt worden.

Im Kreis Gütersloh war die Sieben-Tages-Inzidenz am Montag auf 25,3 angestiegen. Das heißt: Es gab 25,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Ab 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen würden bisherige Lockerungen teilweise wieder aufgehoben werden.