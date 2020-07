Pro

Ja, die Schließungen treffen die Falschen

Mallorcas Partymeilen sind zwei Monate dicht – das ist vollkommen unverhältnismäßig. Klar, die Partytouristen haben sich am Ballermann nicht an die Regeln gehalten und die Barbesitzer die Lage nicht schnell genug in den Griff bekommen. Doch sie verdienen eine zweite Chance. Sie sollten sich beweisen dürfen, indem sie ein funktionierendes Konzept entwickeln und verbessern. Denn nur durch Erfahrung kann etwas besser werden. Oder wie soll das in zwei Monaten funktionieren?

Ende Mai bei der berüchtigten Berliner Schlauchboot-Party wurden auch weder der Kanal noch ganze Straßen oder Stadtteile gesperrt. Außerdem: Solange die Behörden keinen Infektionsfall nachweisen, der klar auf diese Partymeilen zurückgeht, sollte es keine Kollektivstrafe geben.

Die umfassende Schließung während der Hauptsaison schadet nun nicht nur den Touristen, sondern insbesondere auch Unschuldigen wie Kioskbesitzern oder Tattoostudios. Es wirkt, als nehme Mallorcas Politik Corona als Vorwand, um sich endlich die Party-Touristen vom Hals zu schaffen. Angemessen ist die Bestrafung nicht. Was es braucht, sind ein Apell an die Vernunft – ja, auch bei eimersaufenden Ballermann-Urlaubern – sowie stärkere Kontrollen und bessere Strukturen. Die gibt es nur, wenn man aus Fehlern lernt und nicht einfach alles stumpf abriegelt.