Reifen zerstochen, Scheiben zerstört

Auto von Cottbusser Grünen-Politikerin attackiert

03.08.2020, 11:58 Uhr | AFP

Der Altmarkt in Cottbus: In der brandenburgischen Stadt wurde das Auto einer Grünen-Politikerin angegriffen. (Quelle: Rainer Weisflog/imago images)

Der Staatsschutz beschäftigt sich mit dem Angriff auf das Familienauto der Grünen-Politikerin Barbara Domke. In Cottbus wurden die Reifen des Fahrzeugs zerstochen und die Scheiben eingeschlagen.

Unbekannte haben das Auto einer Grünen-Kommunalpolitikerin in Cottbus attackiert. "Heute Nacht haben sie die Scheiben an unserem Familienauto eingeschlagen und alle Reifen zerstochen", schrieb Barbara Domke in der Nacht zum Montag auf Twitter.



Auf Fotos war das demolierte Auto zu sehen. Die Polizei bestätigte, dass eine entsprechende Tat noch vor Mitternacht gemeldet wurde. Der Staatsschutz ermittelt.

Rechte Strukturen hätten sich in den letzten Jahren immer mehr in Cottbus verfestigt, schrieb Domke weiter. Jetzt sei es "umso wichtiger, den Kampf gegen Neonazis und die Neuen Rechten zu intensivieren und noch aktiver fortzuführen", appellierte die Grünen-Kommunalpolitikerin, die in Cottbus in der Stadtverordnetenversammlung sitzt.